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Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 10:37
Güncelleme:15.01.2021 10:39
Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar. O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar. O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır? PASLI DEMİR YER MİSİNİZ? ZEYTİNDE AKILALMAZ HİLELER! DOĞAL ZEYTİN NASIL ANLAŞILIR?

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