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Paslı demir yer misiniz? Zeytinde akılalmaz hileler! Doğal zeytin nasıl anlaşılır?
Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar. O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Paslı demir yer misiniz? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde akılalmaz hileler uygulanıyor. Gıda sahtekarları özellikle zeytinin fermantasyon sürecinin hızlanması için bekletilen havuzlara paslı demir katıyorlar. O sahtekarlar başka hangi hilelere başvuruyor? Zeytinin doğallığı nasıl anlaşılır? Çekirdeğinden zeytinin iyi olduğu anlaşılır mı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.