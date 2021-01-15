15 Ocak 2021, Cuma
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Sivas’ta kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor

’ta karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor. Ekipler kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Sivas’ta kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor

Kurak geçen kışın ardından geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

karla mücadele ekipleri, ana caddelere ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından temizlenen kar kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kent merkezi dışında bulunan Sivas Belediyesi Kar döküm merkezine taşınıyor.

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