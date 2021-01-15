Sivas’ta kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor
Sivas’ta karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor. Ekipler kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
YAŞAM İHA
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Kurak geçen kışın ardından geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı Sivas kent merkezini beyaza bürüdü.
Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana caddelere ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.