15 Ocak 2021, Cuma
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Camide yangın çıktı Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

'ın Göksun ilçesindeki bir çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrasında içeriye girenler Kur'an-ı Kerimlerin yanmadığını görünce şaşkına döndü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Camide yangın çıktı Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur'an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki camide, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.

YANMAYAN KUR'AN-I KERİMLER GÖREVLİYE TESLİM EDİLDİ

Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur'an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur'an-ı Kerimler görevliye teslim edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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