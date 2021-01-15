Kırmızı alarm verilmişti! Edirne’de taşkın riski sona erdi

Su debisi, 2 günde yaklaşık 20 kat artan Tunca Nehri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasını ve bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Yer yer yatağından taşan nehir, yaşamı olumsuz etkiledi ancak herhangi bir can kaybına neden olmadı.



MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

DSİ verilerine göre; hafta başında 200 metreküp/saniyeleri aşarak 'kırmızı alarm' durumunda akan Tunca Nehri, bugün saat 12.00 itibariyle Suakacağı ölçüm istasyonunda 82 metreküp/saniye olarak ölçülerek, 'sarı alarm' seviyesine geriledi.