Balıkesir’de koronaya karşı "dört hırsız sirkesi"

Bekir Çetin de," Biz eşimle beraber 5 yıl önce sirke yapmaya karar verdik. Çünkü bütün dünyada fermente gıdalara bir yönelim var. Sirkede bunların için de en önemlisi. Sağlıklı beslenmek için sirke tüketmek gerekiyor. Maalesef Türkiye de sirke tüketimi eskiye göre azalmış durumda. Çünkü, doğal sirke bulunamadığı için sirke tadı sanki hoş değilmiş gibi algılanıyor. Fakat. gerçekten doğal yapılmış sirke lezzetli ve faydalı bir gıdadır" dedi.