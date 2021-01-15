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Kırmızı alarm verilmişti! Edirne’de taşkın riski sona erdi

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Giriş: 15.01.2021 13:34
Güncelleme:15.01.2021 15:10
Son dakika haberi... Edirne’de, hafta başında 'kırmızı alarm' seviyesinde akarak, kenti sel ve su taşkını riski ile karşı karşıya bırakan Tunca Nehri su debisi 'sarı alarm' seviyesine gerileyerek, mevsim normallerine dönmeye başladı.

Edirne'de, hafta başında etkili olan ve 2 gün boyunca aralıksız olarak devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası, kent içerisinden geçen Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debilerinde bir anda ciddi artışlar gerçekleşti.

Son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de, dip seviyeleri görerek, neredeyse akmaz durumunda seyreden nehirler, şiddetli yağışlarla beraber bir anda mevcut konumlarından, taşkın durumuna değişti.

Su debisi, 2 günde yaklaşık 20 kat artan Tunca Nehri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasını ve bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Yer yer yatağından taşan nehir, yaşamı olumsuz etkiledi ancak herhangi bir can kaybına neden olmadı.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

DSİ verilerine göre; hafta başında 200 metreküp/saniyeleri aşarak 'kırmızı alarm' durumunda akan Tunca Nehri, bugün saat 12.00 itibariyle Suakacağı ölçüm istasyonunda 82 metreküp/saniye olarak ölçülerek, 'sarı alarm' seviyesine geriledi.



MERİÇ NEHRİ'NDE DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

DSİ verilerine göre bugün saat 12.00 itibariyle Kirişhane ölçüm istasyonunda Meriç Nehri'nin su debisi 970 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Meriç Nehri'nde 2 günden bu yuna artış devam ederken, 'sarı alarm' seviyesi henüz aşılmadı.



KANAL EDİRNE GÖREVİNİ YAPIYOR

Öte yandan, sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla Meriç Nehri'ne tahliye görevi görmesi amacıyla önceki yıl yapımı tamamlanan Kanal Edirne'nin de yatak seviyesinin dolduğu görüldü. Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi'nin, taşkın sonrası kent merkezi ile irtibatının kesilmemesi için dev kanal, Meriç Nehri'nin bay pas ederek, kanal boyunca nehir suyunu yönlendirip yerleşim yerleri yakınlarında taşkın riskini engelliyor.

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