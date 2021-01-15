15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Zonguldak'ta yük treni raydan çıktı yola oturdu

Son dakika yaşam haberleri... ’ta ’na ait bir yük treni raydan çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Zonguldak'ta yük treni raydan çıktı yola oturdu

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde ikinci makas mevkiinde meydana geldi.

'na ait bir yük treni sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp yola oturdu.

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Treni kurtarmak için personeli ve vinçler bölgeye sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken soruşturma başlatıldı.

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