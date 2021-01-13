13 Ocak 2021, Çarşamba
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Konya'da iğrenç olay! 4 gün boyunca 2 kadına tecavüz edip fuhuşa zorladılar

'da uyruklu ile 'da oturan uyruklu ve Saıdakhon Matkarimova ile sosyal medyadan tanışıp, kiraladıkları eve götürdü. Demirbaş ve Akbarov, burada 2 kadına 4 gün boyunca tecavüz edip fuhuşa zorladı. Polisi arayıp yardım isteyen 2 kadın kapısı kilitli olarak tutuldukları binanın 3'üncü katındaki daireden kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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'da oturan , sosyal medyadan ve Saıdakhon Matkarimova ile tanışıp birkaç gün telefonla konuştu.

Ardından ikili, 'da yaşayan Juraeva ve Matkarimova'yı Konya'ya davet etti. Kadınların teklifi kabul etmesi üzerine, 2 kişi, geçen cumartesi günü İstanbul'a gitti.

Daha sonra da kadınları Konya'ya getirdiler. ilçesi 'nde kiraladı stüdyo daireye yerleştirdi. Demirbaş ve Akbarov, iddiaya göre iki kadının pasaportunu alıp, burada cinsel saldırıda bulundu. Ardından da arkadaşlarını çağırıp, kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptırdılar.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Umıda Juraeva ile Saıdakhon Matkarimova, 11 Ocak gecesi polisi arayıp, kendilerine tecavüz edilip, fuhuş yaptırdıkları ve bulundukları evinde kapısı kilitli olup içeride zorlu tutulduklarını öne sürdü.

Harekete geçen ekipleri, belirtilen adrese gitti. Kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kadınlar, itfaiye merdiveniyle zorla tutuldukları 3'üncü kattaki dairenin balkonundan kurtarıldı.

GELİR-GİDER DEFTERİ BULUNDU

Polis, Mehmet Demirbaş'ı evin yakınlarında gezdiği sırada 'u da evinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tabanca, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları paraların hesabını tuttukları üzerinde durulan gelir- gider defteri ile 2 kadının pasaportları ele geçirildi. Zanlıların, kadınları zorla tuttukları evin yanındaki daireyi de kiralayıp, müşterilerle o evde görüştürdükleri belirlendi.

'İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI ÇIKSIN'

Gözaltına alınarak 'nde ifadeleri alınan Mehmet Demirbaş ve Ulvi Akbarov suçlamaları kabul etmedi. Özbekistanlı kadınları eğlenmek için İstanbul'dan davet ettiklerini, kiraladıkları dairede de birkaç gün eğlence düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Mehmet Demirbaş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi çek, yakışıklı çıksın" dedi. 2 şüpheli, 'İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konya'da iğrenç olay! 4 gün boyunca 2 kadına tecavüz edip fuhşa zorladılar KONYA'DA İĞRENÇ OLAY! 4 GÜN BOYUNCA 2 KADINA TECAVÜZ EDİP FUHŞA ZORLADILAR

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