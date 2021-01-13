Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya el yazması Kur'an-ı Kerim hediyesi
Kocaeli’de yaşayan kimya emeklisi Lokman Arslan, koronavirüs sürecinde büyük mücadele veren Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için 6 ayda el yazması Kur’an-ı Kerim yazdı.
Kocaeli'de Lokman Arslan adlı kimya emeklisi, ibadethaneye çevirdiği evinin bodrumunda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve koronavirüs sürecinde verdiği zorlu mücadele için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için 6 ayda el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı.
Körfez ilçesinde yaşayan Lokman Arslan (69), emekli olduktan sonra kendisini Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya ve yazmaya adadı. Emekli olduktan sonra ibadethaneye çevirdiği evinin bodrum katında zamanının çoğunu geçiren Arslan, el yazmasıyla toplamda 8 adet Kur'an-ı Kerim yazdı. Lokman Arslan, 6 ayda tamamladığı 7'nci Kur'an-ı Kerim'i pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8.'sini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için hazırladı. Her gün haberlerde Bakan Koca'nın açıklamaları takip ederek hüzünlenen Arslan, hazırladığı Kur'an-ı Kerim'i ciltleyip, ulaştırması için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teslim etti. Bakan Koca'nın ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da el yazmasıyla hazırladığı 8'inci Kur'an-ı Kerim'in ciltlendikten sonra teslimini yapacak.
"İLK İŞİM KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRENMEK OLDU"
Emekli olduktan sonra kendini Kur'an-ı Kerim'i anlamaya adadığını ifade eden Lokman Arslan, "Allah yoluna dönünce ilk işimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek oldu. Kur'an-ı Kerim'e merakım çok fazlaydı. Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Arapçayı da öğrendikten sonra ilerlettim. Daha sonra imam hatipte ve ilahiyat da okuyan öğrencilere öğretmeye çalıştım. Onlara öğretirken yazım da güzelleşti. Hocam da beni çok teşvik etti. Bana, 'her gün 1 sayfa yaz, bir bakmışsın Kur'an-ı Kerim oluşmuş' dedi. Bu teşviklerle bir baktım ki Kur'an-ı Kerim yazmışım" dedi.
"İLK YAZDIĞIMI ÇOCUKLARIMA BIRAKTIM"
İlk Kur'an-ı Kerim'i pilot kalem kullanarak yazdığını anlatan Arslan, "Onu kimseye vermiyorum, çocuklarıma bıraktım. Günlerden bir g��n belediye başkanı ve müftü yanıma geldi. İlk yazdığım Kur'an-ı Kerim'in fotokopi kağıdında olmasını beğenmediler. Bana kağıt verdiler ve bir daha yazdım. Onunla birlikte 2 mushaf yazmış oldum. Yazdıkça yazımın güzelleştiğini fark ettim. 2,3 derken bu 7'nciyidi de Sağlık Bakanlığı teşkilatına yazıyorum" diye konuştu.
KUR'AN BAKANLIĞA, SEVABI VİRÜSTEN ÖLENLERE
Çevresindekilerin, 'neden Sağlık Bakanlığına Kur'an-ı Kerim yazıyorsun?' diye sorular sorduğunu söyleyen Arslan, "Sağlık Bakanımız dertleniyor, üzülüyor. Her akşam televizyona çıkıyor, 'şu kadar hasta var', 'şu kadar hasta öldü' diye açıklama yapıyor. Bizde üzülüyoruz tabi. Kendisi de dertlendi. O dertlendikçe bizde dertlendik. Bir de evde kalınca Sağlık Bakanlığı ve sağlık teşkilatına Kur'an-ı Kerim yazmaya karar verdim. Hakikaten görünmeyen düşmanla büyük cihad ettiler. Kur'an-ı Kerim'in sevabını da korona virüsten ölenlere hediye ediyorum. Onun da duasını ettik" şeklinde konuştu.
"ERDOĞAN'A YAZDIĞIM KUR'AN-I KERİM'DE BİTTİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de Kur'an-ı Kerim yazdığını kaydeden Arslan, "O ara herkes, 'Sağlık bakanına yazdın. Bunu reis duyar. Sen bir de reis için yaz' dediler. Kağıt verdiler. 2-3 ay içerisinde reis için de yazdım. O da bitti, şuan ciltleniyor. İnşallah o da bitince teslim ederler" ifadelerini kullandı.
"KUR'AN BİR YAŞAMDIR"
Toplamda 8 adet Kur'an-ı Kerim yazdığını belirten Lokman Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevla'm ömür verirse, daha da yazmayı nasip eder inşallah. Hakikaten güzel bir şey. Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel, yazması güzel, yaşaması da en güzeli. Kur'an bir yaşamdır, hayattır, davadır, derttir. Dertlenmek lazım."