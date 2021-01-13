Muş'ta mutasyonlu korona paniği! Karantinaya alındı
Son dakika haberi... İngiltere'de ortaya çıkan ve yeni tip koronaya göre daha hızlı yayılan mutasyona uğrayan virüs, Türkiye'ye de sıçramıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü belirtmişti. Ancak Muş'tan gelen son dakika haberine göre, Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.
YAŞAM DHA
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Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.
Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.