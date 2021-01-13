13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muş'ta mutasyonlu korona paniği! Karantinaya alındı

Muş'ta mutasyonlu korona paniği! Karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'de ortaya çıkan ve yeni tip koronaya göre daha hızlı yayılan mutasyona uğrayan virüs, 'ye de sıçramıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü belirtmişti. Ancak 'tan gelen son dakika haberine göre, ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
Muş'ta mutasyonlu korona paniği! Karantinaya alındı

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

Türkiyede 15 kişide görülmüştü! Bilim Kurulu üyesinden flaş mutant virüs açıklaması TÜRKİYE'DE 15 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ! BİLİM KURULU ÜYESİNDEN FLAŞ MUTANT VİRÜS AÇIKLAMASI

İngilterede ortaya çıkmıştı! Mutant korona 3 ülkede daha görüldü İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI! MUTANT KORONA 3 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ
Koronavirüs mutasyon nedir | Dünyada panik büyüyor! Mutant virüs bir ülkeye daha sıçradı KORONAVİRÜS MUTASYON NEDİR | DÜNYADA PANİK BÜYÜYOR! MUTANT VİRÜS BİR ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA