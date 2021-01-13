13 Ocak 2021, Çarşamba
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Şehit babası Cihan Karaca: Devletin uçağı benim için gelmesin

’da rahatsızlanınca ambulans uçakla ’ye getirilen şehit babası Cihan Karaca’nın konsolos yetkililerine söylediği “Devletin uçağı benim için gelmesin” sözleri yürekleri dağladı. Konsolosluk yetkileri ise "Sen bu millete oğlunu şehit verdin, tüm uçaklar sana fedadır" diye yanıt verdi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Şehit babası Cihan Karaca: Devletin uçağı benim için gelmesin

'nin ilçesinde 2016'da en büyük oğlu Oğuzhan Karaca'yı şehit veren Cihan Karaca, yılbaşı günü 'da rahatsızlanmış ve 'nın devreye girmesi ile birlikte ambulans uçakla 'ye getirilmişti.

O olayın perde arkasında duygusal anlar yaşandığı ortaya çıktı. Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olarak evine dönen şehit babası yaşananları anlattı.

FERİBOTTA RAHATSIZLANDI

29 yıldır uluslararası TIR şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Cihan Karaca, 'dan aldığı yükle Türkiye'ye dönüş yaparken, 'nde, TIR'la bindiği feribotta rahatsızlandı.

Denizin ortasında mide kanaması geçiren ve apandisi patlayan Karaca'ya hemen sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazakistan'ın Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım bilgi verilmesinin ardından harekete geçti.

Karaca, 'ne götürülerek ameliyata alındı. Ancak hastanedeki yetersizlikler nedeniyle devreye Erzurum AK Parti Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı girdi ve Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Ardından Kazakistan'a hava ambulansı sevk edildi. Şehit babası kendisi için ambulans uçak gönderileceğini öğrenince "Devletin uçağı benim için gelmesin" dedi. Konsolosluk yetkileri ise "Sen bu millete oğlunu şehit verdin, tüm uçaklar sana fedadır" diye yanıt verdi.

UÇAĞIN GELMESİNE KIYAMADIM

'ndeki tedavisinin ardından taburcu olarak evine dönen Karaca yaşananları anlattı:

"Ben uçağın benim için kalkıp gelmesine kıyamadım. Önce hayır dedim. Acılarım dayanılmaz haldeydi. Sağ olsun Kazakistan'daki doktorlar da ilgilendi ama imkanları o kadardı. Konsolosluktan bana 'Sen oğlunu bu millete şehit verdin, bu milletin uçağı elbet senin için gelecek' denildi. de aynı şeyleri söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Çok duygulandım. Devletimin gücünü gördüm. Sağlık Bakanımız , o kadar işin arasında benimle ilgilendi. Ambulans uçak geldi ve beni aldı. Erzurum'da tedavi altına alındım.

Oğlum şehit olduktan sonra kamuda iş teklif edildi ama onu da geri çevirdim. Ben oğlumu devlete verdim. Geride bir oğlum bir kızım daha var. Onlar da vatana feda olsunlar. Biz devletimizi karşılıksız severiz. Ben o uçağın da getirilmesine utandım. Şehidimiz sadece benim değil tüm milletin şehididir."

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