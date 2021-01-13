Şehit babası Cihan Karaca: Devletin uçağı benim için gelmesin

UÇAĞIN GELMESİNE KIYAMADIM

Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olarak evine dönen Karaca yaşananları anlattı:

"Ben uçağın benim için kalkıp gelmesine kıyamadım. Önce hayır dedim. Acılarım dayanılmaz haldeydi. Sağ olsun Kazakistan'daki doktorlar da ilgilendi ama imkanları o kadardı. Konsolosluktan bana 'Sen oğlunu bu millete şehit verdin, bu milletin uçağı elbet senin için gelecek' denildi. Recep Bey de aynı şeyleri söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Çok duygulandım. Devletimin gücünü gördüm. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, o kadar işin arasında benimle ilgilendi. Ambulans uçak geldi ve beni aldı. Erzurum'da tedavi altına alındım.