Koronavirüs mutasyon nedir | Dünyada panik büyüyor! Mutant virüs bir ülkeye daha sıçradı
Koronavirüs mutasyon nedir | Mutasyona uğrayarak yüzde 70 daha bulaşıcı hale gelen koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı. İlk olarak İngiltere'de görülen virüs İsveç; Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya ile beraber toplam 12 ülkeye sıçradı.
İsveç Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den dönen bir vatandaşında mutasyona uğramış corona virüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İsveç böylelikle "B117" ya da "VUI - 202012/01" adlı mutasyonla enfekte olan bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki on ikinci ülke oldu.
İsveç Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir yolcunun ülkeye girişte hastalandığı ve Covid-19'un yeni varyasyonu için pozitif test edildiği belirtildi.
Yolcunun İsveç'e geldikten sonra izole edildi ve şu ana kadar ülkede başka bir mutasyon vakası tespit edilmediği belirtildi.
40'I AŞKIN ÜLKEDEN İNGİLTERE'YE SEYAHAT KISITLAMASI
NTV'de yer alan habere göre; Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere'den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.