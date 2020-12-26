Koronavirüs mutasyon nedir | Dünyada panik büyüyor! Mutant virüs bir ülkeye daha sıçradı

İsveç Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den dönen bir vatandaşında mutasyona uğramış corona virüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İsveç böylelikle "B117" ya da "VUI - 202012/01" adlı mutasyonla enfekte olan bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki on ikinci ülke oldu.

İsveç Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir yolcunun ülkeye girişte hastalandığı ve Covid-19'un yeni varyasyonu için pozitif test edildiği belirtildi.

Yolcunun İsveç'e geldikten sonra izole edildi ve şu ana kadar ülkede başka bir mutasyon vakası tespit edilmediği belirtildi.

40'I AŞKIN ÜLKEDEN İNGİLTERE'YE SEYAHAT KISITLAMASI

NTV'de yer alan habere göre; Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere'den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.