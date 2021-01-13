İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağmur tweeti: Seni çok özlemiştik
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir yağmur videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seni çok özledik” ifadelerini kullandı.
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İstanbul 'un yağmur özlemi son buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gün boyu süren yağışın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya video ile paylaştığı notta ise "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" dedi. Vali Yerlikaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.
Seni çok özledik... 🌧 🌧🌧— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2021
Her bir damlan için #ŞükürlerOlsun🤲
⏰ 22.55 #Yağmur #İstanbul pic.twitter.com/L347niuJ7d