13 Ocak 2021, Çarşamba
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağmur tweeti: Seni çok özlemiştik

Valisi , 'nden geçerken çektiği bir yağmur videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Seni çok özledik” ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağmur tweeti: Seni çok özlemiştik

İstanbul 'un yağmur özlemi son buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gün boyu süren yağışın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya video ile paylaştığı notta ise "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" dedi. Vali Yerlikaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

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