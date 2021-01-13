Konya'da iğrenç olay! 4 gün boyunca 2 kadına tecavüz edip fuhşa zorladılar

Konya'da Azerbaycan uyruklu Ulvi Akbarov ile Mehmet Demirbaş İstanbul'da oturan Özbekistan uyruklu Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova ile sosyal medyadan tanışıp, kiraladıkları eve götürdü. Demirbaş ve Akbarov, burada 2 kadına 4 gün boyunca tecavüz edip fuhşa zorladı. Polisi arayıp yardım isteyen 2 kadın kapısı kilitli olarak tutuldukları binanın 3'üncü katındaki daireden kurtarıldı.