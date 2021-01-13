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Konya'da iğrenç olay! 4 gün boyunca 2 kadına tecavüz edip fuhşa zorladılar

DHA
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Giriş: 13.01.2021 11:42
Güncelleme:13.01.2021 11:50
Konya'da Azerbaycan uyruklu Ulvi Akbarov ile Mehmet Demirbaş İstanbul'da oturan Özbekistan uyruklu Umıda Juraeva ve Saıdakhon Matkarimova ile sosyal medyadan tanışıp, kiraladıkları eve götürdü. Demirbaş ve Akbarov, burada 2 kadına 4 gün boyunca tecavüz edip fuhşa zorladı. Polisi arayıp yardım isteyen 2 kadın kapısı kilitli olarak tutuldukları binanın 3'üncü katındaki daireden kurtarıldı.
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