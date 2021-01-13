Kahramanmaraş'ta yine aynı kadın olay çıkardı!  Bu kez güzellik merkezini birbirine kattı

Buradan çıkıp savcılığa gideceğim hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek tehditlerine devam etmişti.

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