13 Ocak 2021, Çarşamba
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Konya’da kar yağışı sevinci

günler öncesinde uyarmıştı. ’da etkili olan fırtınanın ardından yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı başladı. Kar yağışının başlaması kentte yaşayan vatandaşları sevindirdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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Konya’da kar yağışı sevinci

'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde fırtına sebebiyle çatı uçtu, tabelalar düştü, zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi.

Fırtına Kadınhanı ilçesinde de etkili oldu. Fırtına öğle saatlerinde yerini yağışa bıraktı.

"RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yağmur yağışı ile bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kadınhanı ilçesinde kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Araçların üzerinde kar birikmeye başlarken, kar yağışının sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Rabbimize şükürler olsun, bereketli olsun inşallah" diye konuştu.

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