Konya’da kar yağışı sevinci

"RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yağmur yağışı ile bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kadınhanı ilçesinde kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Araçların üzerinde kar birikmeye başlarken, kar yağışının sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Rabbimize şükürler olsun, bereketli olsun inşallah" diye konuştu.