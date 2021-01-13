Zeliha nineden soğukta görev yapan askerlere çorap

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN, AYAKLARINIZ HİÇ ÜŞÜMESİN"



Zeliha Barlas'ın Mehmetçikler için gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah.