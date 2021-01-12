12 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: İstanbul’da beklenen yağış başladı

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen yağış akşam saatlerinde 'da etkisini göstermeye başladı. ve ’nda da etkili olan yağış ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından yağışlı hava ve rüzgar 'da etkisini göstermeye başladı.

Uyarıları dikkate alarak yağışa karşı temkinli yola çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle yoluna devam ederken, hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarında bir süre beklerken, bazıları ise poşetlerle kendini korumaya çalıştı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde etkili olan sağanak yağış ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle şemsiyesi olan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şiddetli esen rüzgar meydanda bulunan zabıta bariyerlerinin de devirdi.

İstanbul’da beklenen yağış başladı İSTANBUL’DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

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