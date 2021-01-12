O ilde son 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Vatandaşlar sokaklara akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta ocakta en yüksek sıcaklık 2 Ocak 2010'da 14,6 derece olarak kayıtlara geçmişti. Verilere göre, ocakta en düşük sıcaklık ise 13 Ocak 1950'de sıfırın altında 31,2 derece olarak ölçülmüştü.