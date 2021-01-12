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Türkiye'nin en soğuk 5 ilinden biri! Sivas'ta 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Son dakika haberi... 'ta, gün içinde hava sıcaklığı, 18 dereceye kadar yükseldi. Meteoroloji verilerine göre, kentte son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sivaslılardan bazıları, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle susuzluk yaşanabileceğini belirtirken, bazıları da güzel havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Türkiye'nin en soğuk 5 ilinden biri! Sivas'ta 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve normalde kış mevsiminin en soğuk geçtiği ilk 5 kent arasında yer alan 'ta hava sıcaklığı, şaşırtıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde, 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti.

'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana en ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık, 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece ile bu sıcaklık aşıldı. Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti.



'BÖYLE DEVAM EDERSE SUSUZ KALIRIZ'

Uzun zamandır böyle sıcak hava görmediklerini belirten kent sakinlerinden bazıları, havanın keyfini çıkarırken, bazıları da endişelendiklerini dile getirdi. Havaların böyle gitmesinin kötü olduğunu aktaran (36), "Önümüzdeki günleri düşünmek lazım. Bu şekilde devam ederse susuz kalırız, kıtlık olur. Ben doğma büyüme Sivas'tayım ancak daha hiç böylesi bir doğa olayıyla karşılaşmamıştım. Bu sıcaklıklardan rahatsız oluyoruz" dedi.



'BAHARI BİR DE BİZ YAŞAYALIM'

(55) ise "50 senedir aklım yettiğinden beri ilk defa havanın bu aylarda bu kadar sıcak olduğuna şahit oluyorum. Bir bahar havası yaşıyoruz. Su sıkıntısı olarak çok kötü bir şey. Allah inşallah yağmur, kar verir; bereket olur. Ama öyle düşünmezsek çok güzel. Hep , , mi kışı bahar tadında geçirecek? Bir de biz yaşayalım" diye konuştu.



'KORKUTUYOR'

(21) da "Şaşkınım, geçen sene bu zamanları hatırlıyorum. Sivas için çok alışılmış bir durum değil. da olduğu için bu zamanlarda bu sıcaklıkların olması iyi olmadı. Korkutuyor bu durum" dedi.

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