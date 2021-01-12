



'BAHARI BİR DE BİZ YAŞAYALIM'



Tevfik Yavuz (55) ise "50 senedir aklım yettiğinden beri ilk defa havanın bu aylarda bu kadar sıcak olduğuna şahit oluyorum. Bir bahar havası yaşıyoruz. Su sıkıntısı olarak çok kötü bir şey. Allah inşallah yağmur, kar verir; bereket olur. Ama öyle düşünmezsek çok güzel. Hep Antalya, Mersin, İzmir mi kışı bahar tadında geçirecek? Bir de biz yaşayalım" diye konuştu.