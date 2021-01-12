



'ANKARA'NIN DEPREM TEHLİKESİ ARTTI'



Doç. Dr. Özmen, bu faylar bin yıl, 2 bin yıl gibi sürede kayma hızlarını gerçekleştirdikleri için zaman zaman Ankara'nın deprem tehlikesinin düşük olduğunun düşünüldüğüne vurgu yaparak, "Halbuki son zamanlarda yapılan çalışmalar bize Ankara'nın deprem tehlikesinin sanılanın daha yüksek olduğunu gösteriyor ki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 2019 yılında yeni bir deprem tehlikesi haritası yayımladı. Burada da Ankara kent merkezinde bulunan bütün ilçelerdeki beklenen deprem tehlike parametrelerini yüzde 50 kadar arttırdı. Yani bu durum resmi haritada da ortaya konmuş oldu. Yine bugün gündemimizde olan Kalecik ilçesinin de 2019 yılında yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş deprem tehlike haritasında da beklenen yer ivmeleri 30 kadar arttı. Yani son hareketlerle birlikte ve resmi haritayla beraber bu bölgedeki deprem tehlikesinin yükseldiğini bunlar da bize söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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