AFAD son dakika: Denizli Pamukkale'de korkutan deprem! 12 Ocak 2021 son depremler listesi

Denizli'de deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dariesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.30'da yerin 7.24 kilometre alında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (12 OCAK 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.12 09:30:34 37.7278 29.1995 1.9 -.- 3.9 3.9 KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.01.12 08:48:34 39.3852 26.1343 9.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.12 08:43:59 38.4143 39.1553 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.12 08:38:44 39.6603 32.5075 6.3 -.- 1.8 -.- TURKSEREFLI-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2021.01.12 07:24:40 38.2642 38.8358 5.0 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.01.12 07:14:05 38.3158 38.7147 6.7 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.01.12 06:49:50 38.3837 39.0080 5.0 -.- 2.5 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.12 06:16:31 40.0505 33.3235 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2021.01.12 04:37:27 38.4633 39.1443 6.7 -.- 2.1 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.12 03:25:00 37.9537 27.6697 4.6 -.- 1.3 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.01.12 03:21:54 37.9747 27.6392 17.7 -.- 1.7 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR) İlksel

2021.01.12 03:05:24 40.0477 33.3125 3.0 -.- 1.9 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel

2021.01.12 02:27:51 38.5048 39.2975 6.5 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.12 02:22:58 39.2048 41.5202 5.4 -.- 1.7 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel

2021.01.12 01:37:29 37.9758 29.2603 13.6 -.- 1.4 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel

2021.01.12 01:06:36 35.7205 26.5288 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.12 00:57:09 38.0995 27.2190 5.1 -.- 1.6 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel