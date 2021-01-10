Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 10 Ocak 2021 Kandilli, AFAD son depremler listesi

Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Ankara Valisi Şahin, Kalecik'te meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.