Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 10 Ocak 2021 Kandilli, AFAD son depremler listesi
Son dakika haberi...AFAD Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi hissedenler internetten araştırmalarıno hızlandırdı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor.
Ankara'da deprem... Son dakika haberine göre, AFAD Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 22.53'de meydana gelen depremin yerin 12,8 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte, 10 Ocak 2021 Kandilli, AFAD son depremler listesi
AFAD tarafından yapılan açıklamada merkezi Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 12.81 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Ankara Valisi Şahin, Kalecik'te meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.10 22:53:01 40.0553 33.3200 6.7 -.- 4.7 4.6 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2021.01.10 22:38:05 36.9633 28.2918 6.5 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 21:02:41 40.0507 33.3160 6.3 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2021.01.10 20:56:53 39.2143 27.2325 5.6 -.- 2.4 -.- MAHMUDIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.01.10 20:53:47 40.0815 30.4358 5.3 -.- 2.4 -.- AKKOY-INHISAR (BILECIK) İlksel
2021.01.10 20:47:40 37.8870 27.1938 8.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 20:15:59 37.1665 30.5730 16.2 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.01.10 19:55:06 38.0415 26.9610 4.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 19:47:19 36.9505 28.2577 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 19:43:01 36.9568 28.2597 5.8 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 19:39:48 36.9523 28.2562 1.5 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 19:11:20 37.8473 27.2702 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.01.10 19:07:56 37.8765 27.3053 8.5 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.01.10 18:48:27 38.4033 39.0323 6.3 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.10 18:01:29 38.5215 39.2907 6.6 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2021.01.10 17:54:12 36.9378 28.2705 4.4 -.- 2.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 17:34:08 38.1160 26.1238 7.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 17:05:45 36.9552 28.2863 8.2 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 16:37:19 36.9568 28.2415 4.1 -.- 2.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 16:19:00 37.8310 26.8448 8.1 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 15:55:11 39.8717 39.6492 5.3 -.- 2.2 -.- KARATAS-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2021.01.10 15:14:52 36.9567 28.2813 4.6 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 14:30:03 35.9510 30.0502 9.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.10 14:25:25 39.6170 26.0098 3.1 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 14:23:13 39.6553 25.9907 15.5 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 14:02:50 37.9762 26.4090 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.10 13:45:58 40.4873 29.1867 5.6 -.- 2.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.01.10 13:13:30 37.8880 29.0532 0.0 -.- 1.4 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel