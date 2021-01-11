11 Ocak 2021, Pazartesi
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Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı

'da geçtiğimiz yıl doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki ile direnerek polisleri ölümle tehdit edince gözaltına alındı. Kadın serbest bırakılınca mahallede kendisini şikayet edenlere sopayla saldırdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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'nın merkez Osmangazi ilçesi 'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, . (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ELİNDEKİ ÇAYDANLIK İLE POLİS EKİPLERİNE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü.

Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

DOĞALGAZ BORUSUNU KESEREK, MAHALLEYİ HAVAYA UÇURMAK İSTEMİŞTİ

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti.

Bölgeye gelen ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

POLİSİ ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK 'SENİ YAŞATMAM' DEDİ

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi.

Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Serbest kalmasının ardından mahallesine dönen kadın onu şikayet eden komşularına bu seferde sopayla saldırarak tehdit etti.

Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı BURSA'DA ÇAYDANLIKLA POLİSE SALDIRAN KADIN SERBEST KALINCA MAHALLE SAKİNLERİNE SOPAYLA SALDIRDI

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