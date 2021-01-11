Güzellik merkezinde kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...

YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Tedaviye başlayan mağdur kadının ikinci seans sonrası iddiaya göre yüzünde yoğun bir şekilde kanama oluştu. Meydana gelen cilt yanıkları nedeniyle 5 günlük iş göremezlik raporu alan genç kadın tedavi için farklı bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre burada genç kadının tedavi uygulanmadan önce cilt uygunluğu için test yapılmamış ve direkt işlem uygulanmıştı.