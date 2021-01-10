10 Ocak 2021, Pazar
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Karısına gönderdiği fotoğraf polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi!

’da eşiyle tartışıp iş yerine giden ve boynuna ip geçirip, intihar fotoğrafını eşine yollayan adam, polisi ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye yardımıyla girilen iş yerinde, karısına intihar oyunu oynayan adamın uyuyakaldığı ortaya çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Karısına gönderdiği fotoğraf polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi!

Olay, merkez ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile karısı Y.K., sabah saatlerinde evlerinde kavga etti.

Karısına gönderdiği fotoğraf polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi! KARISINA GÖNDERDİĞİ FOTOĞRAF POLİS VE İTFAİYEYİ HAREKETE GEÇİRDİ!

Evden çıkan S.K., Cumhuriyet Caddesi'ndeki ofisine geldi. Gece saatlerinde boynuna ip geçirerek karısı Y.K.'ya fotoğrafını yollayıp intihar edeceğini söyledi ve cep telefonunu kapattı. Kocası S.K.'ya ulaşamayan Y.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması ve içeriden kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdiven ile iş yerine tırmanarak, açık olan pencereden içeriye girdi. Ancak S.K.'nin aşırı alkolün etkisiyle uyuyakaldığı görüldü.

S.K.'nin boynuna geçirip fotoğraf çekindiği ipin ise koltuğun üzerinde olduğu görüldü. Ekipler ile birlikte iş yerine giren Y.K.'nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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