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Yola çıkacaklar dikkat! Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Giriş: 10.01.2021 15:39
Güncelleme:10.01.2021 15:41
Son dakika haberi... Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine sebep olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak yağmur etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden yağmur ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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