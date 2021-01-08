Son dakika: TEM Otoyolu’nda feci kaza! Dinlenme tesisine dalan cip dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var





1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler tarafından cipin çarptığı 34 DEE 916 plakalı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi.