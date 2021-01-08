İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan İpek A.'nın 3.5 yaşındaki engelli kızına iki aydır bakıcılık yapan Türkmen Muhabbat Meremglyyeva, 18 Eylül 2019'da, üçüncü kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yatak odası penceresinin her iki tarafında da Türkmen kadına ait parmak izleri tespit edildi.

Meremglyyeva'nın sol bileğindeki Ülkü Ç.'ye ait diş izleri sağ elinin parmakları arasında Ülkü Ç. ve İpek A.'ya ait saç telleri bulundu. Olay öncesi Meremglyyeva ile aralarında boğuşma yaşandığı değerlendirilen 5 kadın gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.