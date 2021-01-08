08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da otogarda genç kızı kandırıp metruk binada cinsel istismarda bulundu

İstanbul’da otogarda genç kızı kandırıp metruk binada cinsel istismarda bulundu

’na iş aramak için giden 18 yaşındaki E.K isimli genç kız yardımcı olacağını söyleyen .’nin tuzağına düştü. Kızı kandırıp metruk boş odaya götüren şahıs kıza zorla uyuşturucu içirdi ve cinsel istismarda bulundu. Mağdur kız 1 gün sonra polisler tarafından yarı halde yerde bulunurken zanlının 25 yıl hapsi istendi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL
İstanbul’da otogarda genç kızı kandırıp metruk binada cinsel istismarda bulundu

Olay, 16 Kasım tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana geldi. Otobüs firmalarında çalışmak için iş arayan 18 yaşındaki E.K., otogarda yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki . ile karşılaştı. Genç kıza yardımcı olacağını söyleyen Sedat S., E.K.'yi otogarda kalmakta olduğu A2 kule 3. kattaki metruk boş bir odaya götürdü.

ZORLA UYUŞTURUCU KULLANDIRIP, CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

İddialara göre Sedat S., odada uyuşturucu madde kullandı ve ardından genç kıza da zorla uyuşturucu madde kullandırdı. Uyuşturucunun etkisinde olan küçük kız burada cinsel istismara maruz kaldı.

ERTESİ GÜN YARI ÇIPLAK YERDE BULUNDU

Baygınlık geçiren E.K., ertesi gün otogarda yapılan denetimler sırasında bulundu. Yarı olarak yerde olan E.K. üzerine battaniye örtülerek götürüldü.

Odadaki uyuşturucu maddeler de ele geçirilirken, hastanede tedavi altına alınan genç kız kendisine uyuşturucu içirip zorla birlikte olduğunu öne sürdüğü Sedat S.'den şikayet oldu. Sedat S. ise ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

SAVCILIK İDDİANAME DÜZENLEDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, adli kontrol ile serbest bırakılan Sedat S. hakkında iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede, genç kıza uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olduğu sırada kendisiyle zorla cinsel istismarda bulunduğu, yine uyuşturucu madde etkisinde olan E.K.'nin olay yerinden ayrılma ve kendisine engel olma hürriyetine engel olarak üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı.

25 YIL HAPSİ İSTENİYOR

25 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde 'nde yargılanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA