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Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var

Son dakika haberleri... ’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Kaza, - Karacadağ karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet F.'nin kullandığı 63 AAC 246 plakalı otomobil ile Hikmet Ş. idaresindeki 06 YA 1746 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile İsmail K., Zozan K., Furkan K.,Gökselin Ş., Yakup Ş. ve İkram Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Siverek'te feci kaza! Yaralılar var ŞANLIURFA SİVEREK'TE FECİ KAZA! YARALILAR VAR

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