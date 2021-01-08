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İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Fabrika gibi üretim yapılıyordu

merkezli 8 ilde, piyasaya ve ayarı düşürülmüş sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Atölyelerde ürettikleri ayarı düşürülmüş altınları ve genelindeki kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şebekeye bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, son dönemde ayarı düşürülmüş altınların bir suç şebekesi tarafından piyasaya sürülerek vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen bağlı ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takiple İstanbul merkezli bir yapılanmanın, üretilen ayarı düşük altınların ülke genelindeki bazı kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğünü saptadı.

Organize olarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekenin şemasını ve üyelerini tek tek tespit eden emniyet ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için 130 adrese eş zamanlı baskın gerçekleşirken, operasyonlarda şebeke üyesi çok sayıda şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında atölyelerde aramaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Fabrika gibi üretim yapılıyordu İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE SAHTE ALTIN OPERASYONU! FABRİKA GİBİ ÜRETİM YAPILIYORDU

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