07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hareketli saatler! Çantasına taş doldurup...

İstanbul'da hareketli saatler! Çantasına taş doldurup...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
İstanbul'da hareketli saatler! Çantasına taş doldurup...

Olay , 'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'ne gelen , montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu.

İstanbul'da hareketli saatler! Çantasına taş doldurup... İSTANBUL'DA HAREKETLİ SAATLER! ÇANTASINA TAŞ DOLDURUP...

Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu.

Olay yerine gelen ile 'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı.

SABAH ARALAMALAR YENİDEN BAŞLADI

ekipleri sabah saatlerinde denize atlayan kişiyi arama çalışmalarına hız verdi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Doğan Şahin'in cesedine ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik botu ile 'ne getirildi.

Denizden çıkarılan ceset, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morguna kaldırıldı.

ÇANTASINA TAŞ DOLDURMUŞ

Denize atlayan Doğan Şahin'in sırt çantasına taş doldurup yüklendikten sonra denize atladığı öğrenildi. Taş dolu sırt çantası Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA