Konya'da kısıtlamayı ihlal edip eğlence merkezine gidenler polisi görünce nereye saklanacaklarını şaşırdılar
Konya'da bir eğlence merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişi polisin geldiğini görünce çatıya çıkarak saklanmaya çalıştı. 40 kişi hakkında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Horozluhan Mahallesi'nde sanayi sitesinde bir alkollü eğlence merkezinin koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi üzerine megafon yardımıyla uyarıda bulundu.
Kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla iş yerinin çatısına çıkan polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 40 kişiden bazısını saklandıkları çatıda yakaladı.
Bazılarının ise çatının sundurma tabir edilen bölümünün altında, bazıları da çatıdaki hurda araçların arasına saklandığını görüldü.
40 kişi hakkında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.
2 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ
Polis, aynı mahallede başka bir alkollü eğlence merkezine daha operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki aralarında kadınları da bulunduğu 24 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak? suçundan adli işlem başlatıldı.