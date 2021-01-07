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Konya'da kısıtlamayı ihlal edip eğlence merkezine gidenler polisi görünce nereye saklanacaklarını şaşırdılar

'da bir eğlence merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişi polisin geldiğini görünce çatıya çıkarak saklanmaya çalıştı. 40 kişi hakkında sosyal ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Konya'da kısıtlamayı ihlal edip eğlence merkezine gidenler polisi görünce nereye saklanacaklarını şaşırdılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri 'nde sanayi sitesinde bir alkollü eğlence merkezinin tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi üzerine megafon yardımıyla uyarıda bulundu.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla iş yerinin çatısına çıkan polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 40 kişiden bazısını saklandıkları çatıda yakaladı.

Bazılarının ise çatının sundurma tabir edilen bölümünün altında, bazıları da çatıdaki hurda araçların arasına saklandığını görüldü.

40 kişi hakkında sosyal ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi uyruklu . hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem başlatıldı.

2 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Polis, aynı mahallede başka bir alkollü eğlence merkezine daha operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki aralarında kadınları da bulunduğu 24 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi . hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak? suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yerinin 5 Ocak günü yapılan polis baskınında mühürlendiği, içerideki 45 kişiye aynı şekilde para cezası uygulandığı ve Sefa K. hakkında da yine aynı adli işlem başlatıldığı belirlendi.

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