2 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Polis, aynı mahallede başka bir alkollü eğlence merkezine daha operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki aralarında kadınları da bulunduğu 24 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.