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Kafasına teneke sıkışan ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı

Son dakika haberi... ’nin ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı. Operatör o anları anlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Kafasına teneke sıkışan ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı

Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

Son dakika: Dağda başına teneke sıkışan ayının zor anları! El ve ayaklarını iple bağlayıp... SON DAKİKA: DAĞDA BAŞINA TENEKE SIKIŞAN AYININ ZOR ANLARI! EL VE AYAKLARINI İPLE BAĞLAYIP...

Operatör Azad Özsönmez, yol açma çalışması yaptığı sırada kafası tenekeye sıkışmış ayıyı gördüğünü belirterek, yanındaki askerlerin de desteğiyle ayıyı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktığını kaydetti.

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