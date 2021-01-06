Kafasına teneke sıkışan ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı
Son dakika haberi... Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı. Operatör Azad Özsönmez o anları anlattı.
YAŞAM İHA
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Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı.
Operatör Azad Özsönmez, yol açma çalışması yaptığı sırada kafası tenekeye sıkışmış ayıyı gördüğünü belirterek, yanındaki askerlerin de desteğiyle ayıyı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktığını kaydetti.