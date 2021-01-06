07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da doğalgaz faciası: Avukat, eşi ve stajyeri öldü

Son dakika: Diyarbakır'da doğalgaz faciası: Avukat, eşi ve stajyeri öldü

Son dakika haberine göre 'da, bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat , eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı.
3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA