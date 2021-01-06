Eskişehir’de polisin başına defalarca telsizle vurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

K.B. polis ve savcılıkta verdiği ifadelerinde olay gecesi çok alkollü olduğunu belirterek, "O gece bir arkadaşımın evinde alkol aldım. Bu evden çıkıp çıkmadığımı, çıktıktan sonra nereye gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Herhangi bir kişiye veya polise saldırdığımı hatırlamıyorum.