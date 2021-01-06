07 Ocak 2021, Perşembe
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Bursa'da kız kavgası! Mesaj attı diye saldırdı

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde kimliği belirsiz genç kız, erkek arkadaşına mesaj atan kız ile tartıştı. Genç kız daha sonra yanında getirdiği arkadaşlarıyla birlikte mesaj atan kızı dövdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Bursa'da kız kavgası! Mesaj attı diye saldırdı

Olay, dün ilçesi Teoman Özalp Parkı'nda yaşandı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz genç kız, başka bir kız ile erkek arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, yanındaki 2 kızla birlikte mesaj atmakla suçladığı kıza saldırdı.

3 kız, diğer kızı tekme-tokat dövdü.

Dayak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da kız kavgası böyle görüntülendi! BURSA'DA KIZ KAVGASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

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