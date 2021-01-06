Bursa’da koronavirüsten şüphelenip hastaneye gitti ciğerinden ceviz çıktı

'BİZİM İÇİN İLK OLDU'

Yaptığı operasyonla cevizi tek parça halinde akciğerden çıkardığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç ise, "Endoskopik olarak mideden çeşitli şeyler çıkarıyorduk ama akciğerde böylesine ilginç bir şey çıkarmak bizler için ilk oldu.