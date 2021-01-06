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Bursa’da koronavirüsten şüphelenip hastaneye gitti ciğerinden ceviz çıktı

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Giriş: 06.01.2021 15:49
Bursa'da nefes darlığı nedeniyle hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan 65 yaşındaki Hasan Dursun Akduman'ın, akciğerinde ceviz olduğu belirlendi. Cevizi tek parça halinde akciğerden çıkardığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç ise, "Endoskopik olarak mideden çeşitli şeyler çıkarıyorduk ama akciğerde böylesine ilginç bir şey çıkarmak bizler için ilk oldu.'' dedi.
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