Tokat'ta su seviyesi azaldı: Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz





'YER ALTI SULARINDA ÇEKİLME VAR'



Yer altı kaynaklarının da durumdan etkilendiğini belirten Bora, "Şu anda yer altı sularında bir çekilme var. Bunu da gözlemliyoruz. Yağıştan kastımız, kar yağması gerekiyor. Tarım arazilerinin özellikle buğday, arpa gibi ürünlerin şu anda kar altına kalması gerekiyordu. Kışı örtü altında geçirip yaza gür bir şekilde toprağın altından çıkması gerekiyordu. Ama şu ana kadar bu henüz olmadı" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN