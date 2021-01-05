06 Ocak 2021, Çarşamba
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95 yaşındaki Hüseyin dede koronavirüsü yendi

Son dakika haberleri... 10 çocuğu 50 torunu bulunan 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. 'da yaşanan Hüseyin dede sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021
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95 yaşındaki Hüseyin dede koronavirüsü yendi

'ın ilçesinde korona virüse yakalanan 95 yaşındaki , 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

'nde 82 yaşındaki eşi ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un korona virüs testi pozitif çıktı.

10 çocuğu 50 torunu bulunan Hüseyin Koşun 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi.

Torunu , 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.

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