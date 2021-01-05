95 yaşındaki Hüseyin dede koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri... 10 çocuğu 50 torunu bulunan Hüseyin Koşun 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Hatay'da yaşanan Hüseyin dede sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
YAŞAM İHA
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse yakalanan 95 yaşındaki Hüseyin Koşun, 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un korona virüs testi pozitif çıktı.
10 çocuğu 50 torunu bulunan Hüseyin Koşun 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi.
Torunu Hüseyin Bayat, 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Ferhat Koşun ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.