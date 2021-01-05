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İstanbul'da bu kadarına 'pes' dedirten olay: Kaybeden cezayı öder!

Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetimler devam ediyor. İstanbul'da kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskın düzenledi. Baskında ceza için kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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İstanbul'da bu kadarına 'pes' dedirten olay: Kaybeden cezayı öder!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, 'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

İstanbul'da bu kadarına 'pes' dedirten olay: Kaybeden cezayı öder! İSTANBUL'DA BU KADARINA 'PES' DEDİRTEN OLAY: KAYBEDEN CEZAYI ÖDER!

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti.

Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü. Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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