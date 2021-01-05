Para sayma makinesi bile tespit edemiyor! Aman dikkat! Esnafın korkulu rüyası oldu

Piyasada bulunan para sayma makinelerinin güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Kılınç, "Bu sahte paralar için yeni bir yazılım çıkarttık eğer bu yüklenmezse bu makineler bunun sahte olduğunu ayırt edemez. Bütün kuyumcu arkadaşlar özellikle bu günler de çok dikkat etsin bütün aldıkları paraları bantla kontrol etsin makineler şu an sıkıntılı. Şu an piyasa da en az 100 milyon dolar bu şekilde para dolaşıyor" dedi.



Piyasa da bulunan paraları ayırt etmenin zorluğuna dikkat çeken kuyumcu Zafer Yılmaz ise "Çift taraflı yapılan paraları iki tarafını da makineden geçirirsek yakalama şansımız var ama diğer parada bant denemesini yapmazlarsa bunu mutlaka yiyeceklerdir. Biz inanıyoruz devletimiz bu konu da bir çalışma yapacaktır" şekilde konuştu.