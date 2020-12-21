İstanbul'daki barajların doluluk oranları | Hangi baraj ne kadar dolu? İşte yanıtı

14 Aralık 2020 tarihinde yükselmeye başlayan baraj doluluk oranları 18 Aralık 2020 tarihinde 21.97 olarak ölçülmüştü. Ancak yağış azlığı nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 21.70 olarak ölçüldü. Bu yüzde 21.70'lik değerin son 10 yılın en düşük doluluk oranı olduğu belirtildi. İki yıl önce 21 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 77.29 olarak ölçülmüştü. Bugün ise baraj doluluk oranları bu değerin çok altında kaldı. Son on yıl içinde ölçülen en düşük ikinci doluluk oranı ise 2013 yılındaydı. 21 Aralık 2013 tarihinde barajlardaki doluluk oranı 38.08 idi.

Kuraklıktan nasibini alan Elmalı Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 24.17'ye kadar geriledi. Barajın tahliye kapakları önündeki azalan suların yüzeyi yüzlerce metrekare genişliğinde alg örtüsüyle kaplandı.

İstanbul'un su seviyesi en düşük barajı Kazandere Barajı oldu. Baraj gölü su havzası adeta kururken, doluluk oranı yüzde 03.44 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en yüksek baraj ise Darlık baraj gölü oldu. Bu gölde doluluk oranı yüzde 49.84 olarak ölçüldü.

İstanbul'un su seviyesi en düşük barajı Kazandere Barajı oldu. Baraj gölü su havzası adeta kururken, doluluk oranı yüzde 03.44 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en yüksek baraj ise Darlık baraj gölü oldu. Bu gölde doluluk oranı yüzde 49.84 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARININ BUGÜN İTİBARİYLE DOLULUK ORANLARI;

Ömerli Barajı yüzde 20.63

Papuçdere Barajı yüzde 06.46

Sazlıdere Barajı yüzde 05.38

B.Çekmece Barajı yüzde 17.42

Alibeyköy Barajı yüzde 30.58

Terkos yüzde 22.82