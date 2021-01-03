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Toros, gelecek tablo konusunda ise, şöyle konuştu: "Dün bir yağış aldık, 2021 yılına aslında yağışla girmiş olduk. Tabii ki bunun bir etkisi var, barajlarda olumlu yönde bir etkisi var. örneğin İstanbul barajlarında günlük su tüketimi binde 24'ken, bugün baktığımızda binde 11 olduğunu görüyorum. Hafif bir yağış da olsa İstanbul'a veya civarımıza artık bundan sonraki süreçte buharlaşma az olduğu için hafif bir yağış da olsa, toprak da suya doygun olduğu için doğrudan barajlara olumlu yönde etki yapmış olduğunu görüyoruz. Yine meteorolojik tahminlere baktığımız zaman aslında pazartesi-salı yeni bir sistem geliyor. Onun etkisi olacak.