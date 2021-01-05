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Van’da para üstü olarak aldığı hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

’da yaşayan 27 yaşındaki , alışveriş yaptıktan sonra kendisine verile 5 TL’nin olduğunu fark etti. Sezgin Yılmaz elindeki 'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Van’da para üstü olarak aldığı hatalı basılan 5 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

'da yaşayan (27), 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı. Yılmaz, alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünde 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5'in yarısının olmadığını fark ettiğini belirtti.

ilçesi 'nde oturan Sezgin Yılmaz, bir markette alışveriş yaptıktan sonra aldığı 5 liranın hatalı basıldığını fark etti.

5 TL'nin sağ üst köşesinde '5'in yarısının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Yılmaz, banknotu 'na götürdü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Sezgin Yılmaz, 5 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı.

Daha önce kuaförlük yaptığını, ancak şu an çalışmadığını ifade eden Yılmaz, "Alışveriş yaparken ben basım hatası olan paraya denk geldim. Merkez Bankası'na gittim.

Basım hatası olan parayı koleksiyonculara götürmemi istediler. Benim de maddi durumum iyi değil."

"Koleksiyonculardan bana ulaşmalarını istiyorum. Bendeki hatalı basımı yapılan 5 liranın piyasa değeri 70-80 bin diyorlar. Benim şu an acil ihtiyacım olduğundan dolayı ben bu parayı 50 bin TL'ye satmak istiyorum. İlgilenen olursa lütfen bana ulaşsınlar" dedi.

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