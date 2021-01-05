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Sofraların vazgeçilmezi olan pul biber Gaziantep'ten 25 ülkeye ihraç ediliyor

'de çiftçilerin 'kırmızı altın' olarak adlandırdığı pul biber 25 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında pandemi sürecine rağmen ve ülkelerine 5 bin ton pul biber gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Sofraların vazgeçilmezi olan pul biber Gaziantep'ten 25 ülkeye ihraç ediliyor

'de çiftçilerin 'kırmızı altın' olarak adlandırdığı kırmızı biberin 25 bin dönüm alanda ekimi yapılıyor.

Yaz mevsiminde tarlalardan toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra İslahiye'de kurulu 15 tesiste, işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor.



25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

İslahiye'de üretilen pul biberler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Paketlenmesinin ardından 'nin 81 iline gönderilen pul biberler, yoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı ve olmak üzere ve 'daki 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Koronavirüs salgını döneminde bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle tüketimi artan kırmızı pul biberin, pandemi sürecine rağmen 25 ülkeye 5 bin ton ihracatının gerçekleştiğini anlatan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl ilçemizde 25 bin dönüm alanda kırmızı biber ekimi yapıldı ve rekolte 50 bin ton olarak gerçekleşti.

Hasadının ardından çöplerinin temizlenerek kurutulmasının ardından biberlerimiz tesislerde işlenerek paketlendi. İlçemizde yetişen biberler, Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Pul biberimiz ayrıca gurbetçilerin yoğunlukta yaşadığı Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Pandemi sürecine rağmen bu yıl hasadın yüzde 10'luk kısmı olan 5 bin tonu 25 ülkeye ihraç ettik" dedi.

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