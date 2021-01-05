Sofraların vazgeçilmezi olan pul biber Gaziantep'ten 25 ülkeye ihraç ediliyor
İslahiye'de çiftçilerin 'kırmızı altın' olarak adlandırdığı pul biber 25 ülkeye ihraç ediliyor. 2020 yılında pandemi sürecine rağmen Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine 5 bin ton pul biber gönderildi.
Yaz mevsiminde tarlalardan toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra İslahiye'de kurulu 15 tesiste, işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor.
25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
İslahiye'de üretilen pul biberler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
Koronavirüs salgını döneminde bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle tüketimi artan kırmızı pul biberin, pandemi sürecine rağmen 25 ülkeye 5 bin ton ihracatının gerçekleştiğini anlatan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl ilçemizde 25 bin dönüm alanda kırmızı biber ekimi yapıldı ve rekolte 50 bin ton olarak gerçekleşti.
Hasadının ardından çöplerinin temizlenerek kurutulmasının ardından biberlerimiz tesislerde işlenerek paketlendi. İlçemizde yetişen biberler, Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.