Sofraların vazgeçilmezi olan pul biber Gaziantep'ten 25 ülkeye ihraç ediliyor

Koronavirüs salgını döneminde bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle tüketimi artan kırmızı pul biberin, pandemi sürecine rağmen 25 ülkeye 5 bin ton ihracatının gerçekleştiğini anlatan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl ilçemizde 25 bin dönüm alanda kırmızı biber ekimi yapıldı ve rekolte 50 bin ton olarak gerçekleşti.