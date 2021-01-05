'BU YAPILAN İNSANLIĞA SIĞMAZ'

Ramazan Ç.'ye güvenerek evlerini açtıklarını söyleyen İbrahim Ünverdi'nin eşi Dilek Ünverdi, "Yanımızda çalışıyordu. Çocuklarımızı okula götürüp getiriyordu. İlk zamanlarda hiçbir sıkıntı görmedik. Paramızı çaldıktan sonra, benim de adım geçmeye başladı. Resmen eşimin ailesine yani bana göz dikmiş. Eşimin her zaman arkasındayım. Maddi ve manevi çok yıprandı. Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Adalete güveniyoruz. Bu yapılan bir insanlık değil. O kadar akıllı, o kadar kurnaz davrandı ki hep bizim yanımızda kardeş gibi davrandı. Para çalındıktan sonra anlatılanlarla şoke olduk. Eşimin canına kastetmek, bir aileyi yok etmeyi düşünmek kadar kötü bir şey olamaz. Bu olayın bir ötesi yok" ifadelerini kullandı.