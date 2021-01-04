Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şakalaşma anı kamerada

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Fethi Sekin'i çok özlediklerini belirten Uçar, "Görüntüleri izleyince eski günler aklımıza geldi. Sanki yaşıyor ve karşımızda onu görüyor gibi olduk. Onu çok özlüyoruz. Ağabey-kardeşten öte bir ilişkimiz vardı, keşke yaşasaydı. Ben 4 yıldır adliye tarafına gidemiyorum.